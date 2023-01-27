Повторення подій лютого 2022-го неможливе - Данілов [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що нині повторення подій лютого 2022 року - повномасштабного наступу росії - неможливе.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року - це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - сказав очільник Ради.
Данілов зауважив, що росія - це люди колишнього Радянського Союзу і для них важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат, тож, вони цілком можливо готують на 24 лютого нову хвилю. Проте на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.
"Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки - ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими і готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували", - додав Данілов.
При цьому секретар РНБО додав, що для України не є таємницею інформація щодо накопичення рф військ і можливих напрямків їх наступів.
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