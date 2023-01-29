Росія зацікавлена в загостренні конфліктів на Балканах - МЗС Північної Македонії [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російська федерація є одним із тих чинників, які зацікавлені у підтримці конфліктів у регіоні Балкан, щоб легше проявляти свій вплив.
Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі в інтерв’ю північномакедонській службі "Радіо Свобода".
Коментуючи загострення у відносинах із Болгарією, Османі назвав росію "третьою стороною", зацікавленою в поглибленні цього та інших конфліктів на Балканах.
"Існує зацікавленість третіх сторін у підтримці колись заморожених конфліктів у цьому регіоні для того, щоб мати можливість легше здійснювати вплив у нашому регіоні, це вже відомо з давніх часів", – пояснив він.
За його словами, останнє загострення між Північною Македонією і Болгарією буде "вітатися багатьма третіми сторонами, які побачать можливість підтримувати перманентний конфлікт у цьому регіоні".
На уточнювальне питання, про які "треті сторони" йдеться, Османі відповів коротко, заявивши, що це російська федерація.
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