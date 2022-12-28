Міністр оборони сил Франції Себастьєн Лекорню прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка міністра до України з моменту вступу на посаду у травні.

Лекорню приїхав поїздом з Варшави. Він планує провести переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим та обговорити, зокрема, постачання зброї.

У листопаді Франція передала Україні дві батареї зенітно-ракетних комплексів Crotale і реактивну систему залпового вогню LRU - аналог американського HIMARS.

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20 грудня французький президент Емманюель Макрон заявив про плани продовжити військову підтримку Києва у 2023 році. Сам він останнього разу відвідував столицю України 16 червня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Франції у грудні попросив надати танки Leclerc і системи ППО Mamba.