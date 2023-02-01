Топчиновники Міноборони отримали підозри у справі про закупівлі для військових - ЗМІ [ Редагувати ]
Офіс генпрокурора України у справі про закупівлі для армії повідомив про підозру топчиновникам Міноборони:
- ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому,
- ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову;
- колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами у кількості 5 700 штук.
Богдану Хмельницькому зачитують підозру
Шаповалову підозру оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.
Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міноборони, підозру оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі$ 1 340 000.
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