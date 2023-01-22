Міністерство оборони відреагувало на інформацію ЗМІ про закупівлю продуктів для військових за нібито завищеними цінами. Там заявили, що вже ініціювали перевірку та звернення в СБУ для розслідування цієї справи.

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману", - заявили у відомстві.

Там розповіли, що міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, щодо цих матеріалів, які викликали широкий резонанс, вже проводиться службова перевірка.

"Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно з законом", - зазначили у відомстві.

Більш детальну інформацію щодо в цього в Міноборони обіцяють оприлюднити за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно, це може відбутися вже у понеділок.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ масово поширилася інформація про те, що в Міністерстві оборони України нібито закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче в порівнянні з цінами в магазинах столиці.

За даними журналістів, вони нібито отримали в розпорядження копію угоди Міноборони про закупівлю харчів на понад 13 мільярдів гривень.

При цьому заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила про те, що керівництво Міноборони викликали до Верховної ради.