Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Насалика підозрюють в укладанні збиткових для держави угод на суму 1,5 млрд грн. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.