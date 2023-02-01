Ексміністру енергетики Насалику повідомили про підозру - ЗМІ [ Редагувати ]
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Насалика підозрюють в укладанні збиткових для держави угод на суму 1,5 млрд грн. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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