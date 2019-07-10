На засіданні уряду традиційно мав з'явитися міністр палива та енергетики Ігор Насалик. На нього особливо очікували журналісти - у зв'язку зі звинуваченнями в ухиленні від декларування грошових находжень, які йому висунули напередодні.

На засіданні уряду традиційно мав з'явитися міністр палива та енергетики Ігор Насалик. На нього особливо очікували журналісти - у зв'язку зі звинуваченнями в ухиленні від декларування грошових находжень, які йому висунули напередодні.

Нагадаю, Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з НАБУ підозрює чиновника в тому, що в 2014 році він позичив чималу суму грошей, але приховав це. Хоча відповідно до закону, суми, що перевищують 92 тисячі гривень, необхідно обов'язково вносити в особисту фінансову звітність.

"Дев'ятого липня, прокурарами САП було погоджено, підготовлено повідомелння про підозру чинному міністру палива та енергетики України - пану Насалику. Злочину передбачено статтею 366, значком 1 Кримінального кодексу України - недостовірне декларування відомостей в декларації. Пан Насалик отримав, як слідство встановило, позику, у розмірі 1 млн 249 тисяч долларів США. Це підтверджується відповідними свідками, факт отримання позики підтверджується позикодавцем, і розписками, де власноручно є підписи всіх осіб. Відповідні експертизи підтвердили факт того, що пан Насалик дійсно підписував і писав ці розписки власноручно. І таким чином підвтерджують факт позики, і підтверджують факт необхідності їхнього декларування. Чому це не було зроблено? Чекаємо позиції сторони захисту, я вже бачу заяви пана міністра про те, що це якийсь політичний тиск. Ролітичного тиску немає, наголошую ще раз", - заявив Назар Холодницький, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також Назар Холоницький підтвердив факт обшуків у Державному Фонді держмайна, але спростував затримання Віталія Трубарова, який виконує обов'язки керівника держустанови. За словами очільника САП, обшуки пов'язані з підозрою у вчиненні злочину іншим чиновником. Заступника голови державної архівної служби підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів хабара. Він нібито обіцяв за гроші працевлаштувати людину у Фонді держмайна.