Трагедія в Броварах: нові подробиці катастрофи [ Редагувати ]
Правоохоронці все ще чекають результати експертиз стосовно авіакатастрофи в місті Бровари. Там загинули представники керівного сектору МВС України.
Про це заявив в ефірі телемарафону повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, слідчі все ще очікують на результати технічних експертиз, так як вони вимагають деякого часу для того, щоб вони були закінчені та належним чином оформлені.
Окрім цього правоохоронці розробляють всі версії, котрі були озвучені в перші дні трагедії.
"Поки не буде експертиз, говорити про якусь версію передчасно", - наголосив Клименко.
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