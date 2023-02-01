Через обстріл села Єліне Чернігівської області загинули чотири людини. Ще одна отримала поранення, це трапилось після потрапляння міни у погріб, де люди ховались.

Про це повідомляє в Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів", - написав він.

Крім того, за словами Чауса, ще одна людина отримала поранення. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.