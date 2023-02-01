Обстріл села в Чернігівській області: вже 4 загиблих, одна людина поранена [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Через обстріл села Єліне Чернігівської області загинули чотири людини. Ще одна отримала поранення, це трапилось після потрапляння міни у погріб, де люди ховались.
Про це повідомляє в Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів", - написав він.
Крім того, за словами Чауса, ще одна людина отримала поранення. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.
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