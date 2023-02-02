Розбиті будинки, підприємства. Чимало населених пунктів на Київщині досі оговтуються від повномасштабного наступу росії. Ознайомитися з життям та потребами тамтешніх мешканців регулярно приїздять закордонні високопосадовці. Сьогодні в Київську область завітала і віце-президентка Бундестагу Німеччини. Що побачила та як відреагувала - матеріал Анатолія Журавльова.

Селище Бородянка на Київщині. Про те, що тутешні жителі майже рік тому пережили ворожу навалу та понад місяц окупації, досі нагадує чимало будівель.

Георгій Єрко, в.о. голови Бородянської селищної ради:

Були зруйновані 11 багатоповерхових будинків, також були зруйновані об'єкти інфраструктури, було зруйновано електропостачання, водопостачання, зв'язок, газопостачання. Біля кожного будинку багатоповерхового були руїни.

Побачити на власні очі масштаби руйнувань до населеного пункту з Німеччини прибула віце-президентка Бундестагу Катрін Гьорінг-Екард. Екскурсію місцями російських злочинів проти мирних людей проводять заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та місцеві посадовці.

Туди зараз, да, не можна заходити, тому що це небезпечно? - Ні, це аварійне. Демонтувати будемо його, вже зробили проекти.

Помічає закордонна високопосадовиця й графіті всесвітньовідомого художника Бенксі.

Трактуємо це як Перемогу. Дитина - це Україна. А так, як знаєте, що путін полюбляє дзюдо - це дуже схоже на нього - і ми перемагаємо цю сволоту.

А це - вже інша локація. Тут до повномасштабного вторгнення росії містилося одне з місцевих підприємств.

Ми займаємося упаковками зі шпону, якщо знаєте, що це таке. Це - сировина така. Ми співпрацювали в тому числі і з Німеччиною, і з Іспанією, з Польщею, Францією.

Побувала німкеня й на місці, де нині організували виробництво фабрики.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Ось такий вигляд має тимчасовий прихисток підприємства. Хоча об'єми виробництва і впали в рази, промисловці поступово оговтуються від збитків, що нанесли їм рашисти.

Олена, жителька Бородянки:

Ми дєлаєм корзини із берези. Шпон березовий називається. На Іспанію ця модель пока називається. Отношеніє нормальноє, зарплату нормально платять, без задєржок - стараються. - Навіть попри те, що збитки понесло підприємство? - Да, вони стараються нам.

Відновлюватися продовжує не лише місцевий бізнес, а й саме селище, кажуть посадовці. Втім, для повної відбудови населеного пункту потрібні ще сотні мільйонів гривень.

Георгій Єрко, в.о. голови Бородянської селищної ради:

Постійні відключення світла заважають вчасно виконати замовлення тій чи іншій організації... Але процес відновлення іде. Бородянка будувалася близько 70-ти років. За досить короткий проміжок часу її зруйнували повністю. Ми тепер повинні відновити всю інфрастуктуру, і відновити і будинки, і приватні будинки людям.

І така стійкість українців, попри усі негаразди військового часу - особливо вразила віце-президентка Бундестагу.

Катрін Гьорінг-Екардт, віце-президентка Бундестагу Німеччини: