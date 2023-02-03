Для президента рі володимира путіна переговори між Києвом та Брюсселем були лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом", підкреслив канцлер ФРН.

Він зазначив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.