Шольц назвав війну в Україні давно задуманим планом щодо розширення мы [ Редагувати ]
Для президента рі володимира путіна переговори між Києвом та Брюсселем були лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом", підкреслив канцлер ФРН.
Він зазначив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.
"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.
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