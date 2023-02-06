Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Тексти документів поки що не оприлюднені, тому на який термін продовжать воєнний стан, невідомо.

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан та мобілізацію на три місяці - до 19 лютого.