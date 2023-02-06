З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери перебувають на передовій. Вони з ризиком для власного життя допомагають громадянському населенню, яке знаходиться у зоні бойових дій, та українським військовим. Волонтери доставляють гуманітарні вантажі та збирають кошти на придбання необхідних на фронті речей, автомобільну техніку, військове спорядження й навіть медичні аптечки.

Але останнім часом розповсюджується практика, коли волонтерів звинувачують у розкраданні гуманітарки. Більше того, на них заводять кримінальні справи, а деякі волонтери навіть опиняються за ґратами. В волонтерській спільноті заявляють, що правоохоронці «кошмарять» активістів навмисне. "Апостроф" розповідає історію одного з волонтерів – Вадима Чемера.

Закон як дишло

Підґрунтям для порушення кримінальних справ проти волонтерів є законодавчо-нормативні протиріччя. Ще у березні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №174, що суттєво спрощувала ввезення з-за кордону товарів для військових. Зокрема нормативний акт дозволяє декларувати на таможні товари, що придбанні волонтерами за власні або зібрані кошти на замовлення військових частин, як гуманітарну допомогу. Така процедура суттєво підвищила швидкість забезпечення захисників України усім необхідним – від одягу до транспортних засобів.

Натомість цього ж місяця Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс України статтею №201-2 "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги". Вже за кілька днів правоохоронці розпочали масштабну операцію з виявлення та карного переслідування "ворогів".

Спочатку все вдавалося не легко, адже більшість волонтерів має на руках договори з військовими частинами на придбання тих чи інших товарів та відповідні фінансові документи, що свідчать про купівлю речей за кордоном. Тоді, як кажуть волонтери, силовики почали імпровізувати.

Гра в "підсадну качку"

Як розказують волонтери, схему за якою почали діяти правоохоронці, можна назвати "підсадна качка". Працює вона так.

Спочатку провокатор входить у довіру до волонтерів, представляючись представником військової частини або довіреною особою окремих бійців. Просить придбати необхідні речі, дає кошти. З часом, коли у волонтера відпадає будь-які сумніви щодо порядності людини, провокатор благає продати йому товари, які щойно приїхали до України під замовлення військових частин. Каже, що його бійці вже сьогодні відправляються на фронт, і що саме зараз їм потрібно саме те, що привіз волонтер. Людина погоджується...

Потім «замовник» передає гроші, щоб волонтер міг придбати для першого адресата новий аналогічний товар. І саме в цю мить, на руках "злочинця" замикаються кайданки. Далі все просто: відкривається карна справа за підозрою у торгівлі гуманітарною допомогою, здійснюються обшуки житлових та службових приміщень, складів. Людину і його оточення починають тягати на допити. Майно конфіскується, як речові докази. Фінансові рахунки та банківські карти блокуються. Будь-який інший бізнес також підпадає під "санкції".

Людина починає довго судитися. А коли нарешті вдається довести, що нічого протизаконного вона не робила, виявляється, що конфіскований товар, або його частка, кудись зник. Найбільш розповсюджена легенда - передано якійсь військовій частині за крайньою потребою військового часу.

Подібних історій, коли волонтерів притягають до кримінальної відповідальності – десятки, а може й сотні. Набули розголосу справи – Святослава Літинського, Олеся Дзиндри, Олега Яницького, Сергія Цибульського, Олександра Яковенко.

Як підприємець Чемер армії допомагав

Нещодавно в подібну історію потрапив волонтер Вадим Чемер. До війни чоловік вів успішну підприємницьку діяльність. Він є засновником ПП "Чемер", має у центрі Києва престижну крамницю з продажу меблів відомого італійського бренду Domio. У лютому минулого року Вадим вирішив допомагати армії. Він досить добре знає європейські ринки, які товари і де саме можна придбати необхідні речі за найнижчими цінами, має чітке уявлення про найкоротші логістичні шляхи до України.

На допомогу армії підприємець витрачав власні кошти від меблевого бізнесу та виконував замовлення благодійних фондів. Придбані товари волонтер доставляв власною автівкою до Львова та Києва.

Майже після року з початку війни Вадим Чемер вирішив імпортувати дизельні генератори, щоб за кошти від їхнього оптового та роздрібного продажу в Україні компенсувати значні видатки та не скорочувати працівників свого меблевого бізнесу, зберігаючи людям заробітну платню. Вадим каже, що генератори було придбано за кордоном офіційно, згідно відповідних договорів. Техніка розмитнена за стандартною процедурою щодо комерційних вантажів. Усі податки, за словами волонтера, сплачено. Все чесно, прозоро, офіційно.

Однак 29 вересня 2022 року Дарницька окружна прокуратура на підставі рапорту оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ зареєструвала кримінальне провадження. Підстава - підозра у "можливому привласненні спільно з представниками благодійного фонду гуманітарної допомоги".

Підозра та обшуки

За півроку до реєстрації цього кримінального провадження Вадим Чемер познайомився з Олександром Шуляком. Як розповідає Вадим, новий знайомий спочатку просив знайти та придбати для нього якісь дрібниці начебто для потреб фронту. Але через деякий час, на початку листопада, вмовив придбати для нього за кордоном 290 медичних аптечок та два тепловізійних приціли. При цьому замовник обіцяв розрахуватися після отримання товару. Вадим придбав аптечки у чеської компанії за договором відстрочки платежу.

У свою чергу Шуляк порадив оформити вантаж на митниці як гуманітарну допомогу. За великим рахунком в цьому не було сенсу, адже в будь якому випадку ФОПи не сплачують мито та ПДВ під час ввозу товарів в Україну. Проте волонтер погодився.

Товар було доставлено. Але замовник затягував з оплатою. Врешті-решт Вадиму почали телефонувати чеські продавці та вимагати розрахунків. Розрахуватися, сплативши за товар $20 000, замовник пообіцяв 6 грудня.



Проте, як тільки волонтер отримав гроші, його затримали. Цього ж дня Вадиму Чемеру пред’явили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 ККУ "Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану".

Почалися обшуки вдома, в офісі ПП "Чемер" та на складах, де зберігалися як придбані для військових речі, так й призначені для комерційного продажу дизельні генератори. Правоохоронці за словами Вадима, вилучили із сейфу його приватного підприємства готівку у розмірі $350 тис., яку він позичив та мав віддати, комп’ютерну техніку, статутні документи, печатку тощо. На складах було заарештовано і генератори, за які покупці вже сплатили кошти.

На момент арешту та заборони доступу власника до його майна, 6 грудня 2022 року, на складі №39, секції №1, по вулиці Вацлава Гавела, 24, у місті Києві, зберігалися 132 дизельні генератори, 123 з яких було продано ТОВ "ДАС 2015" 2 грудня 2022 року. За техніку покупець сплатив майже 12 млн грн, але через дії силовиків щодо арешту майна ПП "Чемер", товар не отримав. До речі, "ДАС" - це мережа аптек в Харкові, якій генератори були вкрай необхідні на початку грудня під час масованих обстрілів енергетичної інфраструктури міста російськими ракетами.

Найцікавіше трапилося у період 9 - 29 грудня. СБУ обшукала склад та вилучила (згідно із протоколом) 94 генератори. Як каже Чемер, ще 38 одиниць обладнання встановленою вартістю 1,75 млн грн кудись зникли. Хто із сторонніх осіб мав доступ до заарештованого складу досі залишається таємницею.

Що впало, те пропало

Вадим Чемер, як будь-яка розсудлива людина почав судитися. І ось 29 грудня Дарницький районний суд відмовив у задоволенні клопотання Дарницької окружної прокуратури міста Києва про накладання арешту на тимчасово вилучені генератори. Проте обладнання законному власнику ніхто не повернув. Разом із своїм адвокатом волонтер приїхав до комбінату "Прогрес" Державного агентства резерву України, на території якого мали зберігатися вилучені генератори.

Як каже волонтер, охорона їх не пропустила, посилаючись на стратегічний статус підприємства та особливі умови охорони, а також заборону слідчого Дарницького УП ГУ НП у місті Києві щодо доступу власника до свого майна. Втім, як з’ясувалося пізніше, на той час ніяких генераторів на складі тимчасового зберігання вже не було, адже на очах Вадима Чемера, на підставі підготовленого працівниками Дарницього УП ГУ НП у місті Києві наказу командира в/ч А1155 №529 від 28 грудня 2022 року "Про примусове відчуження майна під час воєнного стану", погодженого Київською військовою адміністрацією 29 грудня, не зважаючи на наявність ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 29 грудня про повернення тимчасово вилученого майна його власнику, заарештовані речові докази (генератори) було передано невстановленим особам у військовій формі. Обладнання начебто вивезли у невідомому напрямку автомобілем MAN з військовим номером "97 25 Е2".

На цьому історія не закінчилась. Волонтер пише численні скарги на протизаконну діяльність СБУ та невиконання слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві судового рішення про повернення незаконно вилученого майна. Намагається також повернути готівку, банківські картки та статутні документи ПП "Чемер". Поки, все даремно.

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Наразі волонтер Вадим Чемер перебуває під підпискою про невиїзд. Хтось періодично йому телефонує. Кілька разів, за словами Вадима, йому пропонували "порішати питання". Кілька разів погрожували, що в разі відмови чоловіка мобілізують на фронт. Вадим припускає, що можливо комусь приглянувся його меблевий магазин та вся ця жахлива історія сталася виключно через нього? Все можливо!