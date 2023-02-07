У Зеленського пояснили, навіщо Україні далекобійні ракети та авіація [ Редагувати ]
Україні необхідні далекобійні ракети та авіація країн Заходу для ефективного контрнаступу та деокупації територій.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Ще раз про базові речі для наших партнерів. Україна не завдає ударів по території росії. Зброя, що надається союзниками, використовується для оборони, деокупації українських територій та знищення складів ворога. Ракети більшої дальності, штурмова авіація необхідні для ефективного контрнаступу ЗСУ", - наголосив Подоляк.
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