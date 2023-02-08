Новий король баскетболу: ЛеБрон Джеймс побив "вічний" рекорд НБА [ Редагувати ]
Новий король баскетболу: ЛеБрон Джеймс побив "вічний" рекорд НБА. 38-річний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" побив "вічне" досягнення Каріма Абдул-Джабара, яке трималося 34 роки.
Карім набрав за свою кар'єру 38 387 очок, а в активі ЛеБрона тепер 38 390 пунктів і ця цифра збільшуватиметься.
Цікаво, що Абдул-Джабар, який провів 20 сезонів у НБА, особисто був присутнім на матчі. Він вийшов на майданчик, щоби привітати форварда "Лейкерс".
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