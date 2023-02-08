Президент Франції Еммануель Макрон змінився з того часу, як заявляв, що росії та російському диктатору володимиру путіну потрібно зберегти обличчя.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Figaro.

"Я думаю, він змінився. І що цього разу він змінився по-справжньому. Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал", - заявив він.

Глава держави додав, що зараз між Україною та Францією є справжня довіра.

"У нас було багато розмов із Францією, Німеччиною та іншими країнами. Я думаю, що сьогодні є справжня довіра. Я знаю, що між Німеччиною і Росією існують тісні історичні зв'язки, а між Францією і Росією - дуже тісні", - заявив він.

Водночас Зеленський заявив, що він здивований тим, що нащадки тих, хто втік із росії 1917 року, підтримують Путіна.

"Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що сьогодні деякі з їхніх нащадків підтримують Володимира Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім'ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році. Я не можу цього зрозуміти. Ми думали, що ці росіяни стали європейцями, але насправді ні, це не так. Їм не подобається це європейське культурне середовище. Це велика проблема", - наголосив президент.