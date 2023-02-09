росія готується до нового наступу на Україну - вона зібрала для цього близько 1800 танків, майже чотири тисячі бронемашин та 2700 артилерійських систем. Нове вторгнення може відбутися протягом найближчих 10 днів.

Про це на умовах анонімності розповів один із українських чиновників, пише Foreign Policy.

Також окупанти мають у своєму розпорядженні 810 радянських реактивних систем залпового вогню, таких як "Град" та "Смерч", 400 винищувачів та 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак.

На сьогоднішній день на території України перебуває понад 300 тисяч російських військовослужбовців, що набагато більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Вони сконцентровані на сході країни.

Водночас, за оцінками Пентагону, розповів співрозмовник видання зі США, російські війська, які вже були кинуті на поле бою, "погано оснащені та погано навчені".

Зазначається, що немає жодних ознак того, що президент рф володимир путін відмовився від планів з захоплення України, проте аналітики та українські офіційні особи очікують, що ймовірний наступ буде зосереджений на сході країни – у Донецькій та Луганській областях. Окупанти прагнуть вийти на адміністративні кордони цих регіонів.