"Українців очікують хороші новини": Єрмак анонсував приємні сюрпризи [ Редагувати ]
Українців очікують хороші новини під час закордонної поїздки президента Володимира Зеленського. Про це повідомляється у Telegram голови ОП Андрія Єрмака.
Глава держави та його делегація готують "приємні сюрпризи".
Попереду хороші новини. Під час дороги у Брюссель, куди ми прилетіли сьогодні, продовжилося спілкування президента Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном, а також союзниками. Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон.
Він зазначив, що українська сторона має "чудовий зв‘язок між командами" і у всіх єдина мета - перемога над рф.
Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи.
Він додав, що попереду Зеленського та делегацію очікують переговори із партнерами щодо надання озброєння.
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