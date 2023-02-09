Українців очікують хороші новини під час закордонної поїздки президента Володимира Зеленського. Про це повідомляється у Telegram голови ОП Андрія Єрмака.

Глава держави та його делегація готують "приємні сюрпризи".

Попереду хороші новини. Під час дороги у Брюссель, куди ми прилетіли сьогодні, продовжилося спілкування президента Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном, а також союзниками. Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон.

Він зазначив, що українська сторона має "чудовий зв‘язок між командами" і у всіх єдина мета - перемога над рф.

Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи.

Він додав, що попереду Зеленського та делегацію очікують переговори із партнерами щодо надання озброєння.