Під Кремінною на Луганщині десантники знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор". Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Цими днями, воїни 81 окрема аеромобільна бригада та 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України знищили бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Термінатор". До речі, це перший випадок знищення БМПТ "Термінатор" в Україні.

Командування десантно-штурмових військ ЗСУ виклало відео знищення ворожого "Термінатора".

Російська бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор" є новим типом броньованої машини з кількома видами озброєння, створена концерном "Уралвагонзавод" на базі танка Т-90.

Основне озброєння - дві тридцятиміліметрові автоматичні гармати 2А42 та чотири надзвукові керовані ракети "Атака-Т" на пускових установках. Комплекс включає також кулемет, спарений з автоматичними гарматами, і два 30-міліметрові автоматичні гранатомети в броньованих відсіках на надгусеничних полицях.

Машина оснащена високоавтоматизованою системою керування вогнем, що забезпечує ефективне виявлення та ураження цілей у будь-який час доби. Всеракурсний захист дає необхідний рівень захищеності на полі бою, а значний боєкомплект та високоефективний комплекс озброєння - можливість ураження великої кількості цілей.