Українські війська за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна у Луганської області. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до двох з половиною кілометрів у напрямку зазначеного населеного пункту.

Через контрнаступ ЗСУ серед офіцерського складу 2-го армійського корпусу рф, який дислокується в Луганську, почалися розмови про підготовку оборонних рубежів навколо окупованого обласного центра.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що біля Кремінної точаться запеклі бої, росіяни стягують для оборони міста вояків і техніку.

Очільник Луганщини пояснив, що звільнення Кремінної відкриє напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.