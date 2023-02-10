У Кривому Розі вибухи: Вілкул повідомляє про 7 ракет на підльоті [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Кривому Розі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги, що охопила всю Україну.
Про це повідомляє начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул та місцеві Telegram-канали.
"Всі залишаємось у укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті", - написав Вілкул.
Голова ВЦА міста закликав жителів нічого не публікувати в інтернеті.
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