Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила про свою відставку. Її звільнення з посади прем'єра означає, що у відставку автоматично відправиться весь уряд.

За словами Гаврилиці, її уряд був змушений працювати в умовах безперервної кризи.

Після півтора року роботи в уряді настав час оголосити про мою відставку. Ми прийшли до влади у кризовому уряді та проводили політику розвитку, боротьби з корупцією та інтеграції до ЄС. Ми одразу зіткнулися з енергетичним шантажем, і вони думали, що ми здамося, що ми вчинимо як попередні уряди, які зрадили національні інтереси, але це було не так. Ми правили в режимі безперервної кризи.

Рішення про відставку ухвалили на екстреному засіданні Кабінету міністрів, у якому взяли участь усі члени парламентської фракції партії "Дія та солідарність". Партія має 63 зі 101 мандату в парламенті.

Президент Молдови Майя Санду прийняла відставку уряду на чолі з Наталією Гаврилицею та подякувала їй за роботу.

Глава держави запропонує парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра після консультацій з фракціями. Впродовж 15 днів кандидата представлять парламенту та попросять висловити вотум довіри новому Кабінету міністрів.

Наталія Гаврилиця вступила на посаду прем'єр-міністра 6 серпня 2021 року. Вона є віце-президентом партії "Дія та солідарність".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії.