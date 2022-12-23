Молдова спростила правила в’їзду для українців [ Редагувати ]
Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати до Молдови на підставі посвідчення особи та через молдовсько-румунський кордон і Кишинівський аеропорт. Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє Newsmaker.
З 24 лютого українці могли перетнути кордон України з Молдовою на підставі лише внутрішнього паспорта, прав водія або іншого документа, що засвідчує особу.
Тепер до 1 лютого 2023 року це правило діятиме також на кордоні Молдови з Румунією та в Кишинівському аеропорту.
Тепер українці зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі:
- посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт),
- звичайного паспорта,
- інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).
Також громадяни України можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.
Раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду до Молдови з України. На основі цих документів українці можуть виїхати з Молдови до України.
Нагадаємо, з 6 листопада запустили щоденний рух пасажирських поїздів між Києвом і Кишиневом.
по темі
Кажуть, питання лише в термінах. Разом із тим в сусідній країні наголошують - доля регіону та країни в цілому залежатиме передусім від ситуації на українському фронті. Як ЗСУ можуть врятувати Молдову, цікавилася Анна Басова.
Сьогодні, 19 грудня, Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що не бачить загроз для Молдови зі сторони рф
Жіноча збірна України зі спортивної боротьби виграла золото Кубка світу в американському Коралвілі. На шляху до фіналу українки спочатку перемогли Монголію (7:3), потім - Японію (за класифікаційними очками при рівному рахунку по сутичках 5:5). У головному поєдинку турніру наші борчині взяли гору над Китаєм (6:4)
В Осло вручили Нобелівську премію мир 2022 року. Її здобули український "Центр громадянських свобод" (нагороду отримала Олександра Матвійчук), російський центр "Меморіал" і білоруський правозахисник Алесь Біляцький
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики у Колумбії. "Бронзу" у ривку (102 кг) виборола 21-річна Каміла Конотоп
З 14 грудня в Україні змінюються правила реєстрації і перереєстрації автомобілів. Оформляти по-новому потрібно буде всі автомобілі - як за першої реєстрації іномарок з-за кордону, так і при перереєстрації на нового власника (купівля-продаж, вступ у спадкування)