Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати до Молдови на підставі посвідчення особи та через молдовсько-румунський кордон і Кишинівський аеропорт. Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє Newsmaker.

З 24 лютого українці могли перетнути кордон України з Молдовою на підставі лише внутрішнього паспорта, прав водія або іншого документа, що засвідчує особу.

Тепер до 1 лютого 2023 року це правило діятиме також на кордоні Молдови з Румунією та в Кишинівському аеропорту.

Тепер українці зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі:

посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт),

звичайного паспорта,

інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).

Також громадяни України можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.

Раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду до Молдови з України. На основі цих документів українці можуть виїхати з Молдови до України.

Нагадаємо, з 6 листопада запустили щоденний рух пасажирських поїздів між Києвом і Кишиневом.