До України прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
До України прибула військова допомога від Литви. Направили зенітні гармати L-70 і боєприпаси.
Про це повідомляє в Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Партія відправлених зенітних гармат L-70 і боєприпасів, що допоможуть захистити об'єкти критичної інфраструктури, вже прибула до України", - пише міністр.
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