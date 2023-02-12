У Києві та низці областей завтра не планують вимикати світло [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В Україні завтра, 13 лютого, не обмежуватимуть електропостачання у цілій низці регіонів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі енергетиків.
Як зазначається у повідомленні компанії ДТЕК, на понеділок, 13 лютого, "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.
"Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у дописі.
Так само не планують відключати світло за графіками у Сумській області, про що у Telegram-каналі повідомило АТ "Сумиобленерго", а також у Кіровоградській області, що зазначило "Кіровоградобленерго".
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