В Україні завтра, 13 лютого, не обмежуватимуть електропостачання у цілій низці регіонів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі енергетиків.

Як зазначається у повідомленні компанії ДТЕК, на понеділок, 13 лютого, "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

"Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у дописі.

Так само не планують відключати світло за графіками у Сумській області, про що у Telegram-каналі повідомило АТ "Сумиобленерго", а також у Кіровоградській області, що зазначило "Кіровоградобленерго".