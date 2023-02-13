Повісток у "Дії" не буде - Федоров [ Редагувати ]
Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює. Про це повідомляється в інтерв’ю очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових, - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі.
За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.
Ще один проект, який стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).
Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях.
Зараз, як відзначив міністр, йде активна робота, щоб у проекті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі півроку.
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