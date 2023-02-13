ЗСУ знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса" (відео) [ Редагувати ]
Українські військові виявили позицію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Оса" та знищили його.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Був ЗРК "Оса", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як окупанти сховали свій зенітно-ракетний комплекс, проте українські бійці виявили його.
ЗСУ завдали удару по ньому, після чого він загорівся.
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