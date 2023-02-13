Під Сватовим на росіян тисне велике угруповання ЗСУ (перехоплення) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові просуваються вперед на Сватівському напрямку в Луганській області. російські окупанти вимушені оборонятися та йти у бій проти більших угрупувань українських захисників.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Вот идет прорыв в нашем направлении, там рота одна под п*здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться в ним на помощь оборону сдержать", - розповів загарбник.
За його словами, в українському угрупуванні близько 30-40 людей. При цьому проти українців відправляють усього 11 росіян.
"Там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать", - додав окупант.
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