Українські військові просуваються вперед на Сватівському напрямку в Луганській області. російські окупанти вимушені оборонятися та йти у бій проти більших угрупувань українських захисників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Вот идет прорыв в нашем направлении, там рота одна под п*здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться в ним на помощь оборону сдержать", - розповів загарбник.

За його словами, в українському угрупуванні близько 30-40 людей. При цьому проти українців відправляють усього 11 росіян.

"Там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать", - додав окупант.