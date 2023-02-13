У Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію. Як плазун заповз у побутову техніку для проживання між внутрішніми деталями, залишається загадкою.

Про це розповіли у Команді порятунку тварин Києва на сторінці у Facebook.

Незвичайний інцидент зі змією стався у квартирі на проспекті Бажана на лівому березі столиці.

Зоорятувальники прибули до домогосподарства, розібрали пральну машину і витягли невелику змійку. Її вид не уточнюється.

"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі", - йдеться у повідомленні.

У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фотоУ Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото

Як видно на знімках, змія проживала всередині корпусу пральної машини, де завдяки своїм маленьким розмірам знайшла собі затишну "оселю" у поглибленні між деталями та мікросхемами біля барабана.

Інформація про цей випадок оприлюднена у свіжому звіті рятувальників тварин за період діяльності з 21 до 31 січня.