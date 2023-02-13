У Києві знайшли змію у пральній машині (фото) [ Редагувати ]
У Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію. Як плазун заповз у побутову техніку для проживання між внутрішніми деталями, залишається загадкою.
Про це розповіли у Команді порятунку тварин Києва на сторінці у Facebook.
Незвичайний інцидент зі змією стався у квартирі на проспекті Бажана на лівому березі столиці.
Зоорятувальники прибули до домогосподарства, розібрали пральну машину і витягли невелику змійку. Її вид не уточнюється.
"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі", - йдеться у повідомленні.
У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фотоУ Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото
Як видно на знімках, змія проживала всередині корпусу пральної машини, де завдяки своїм маленьким розмірам знайшла собі затишну "оселю" у поглибленні між деталями та мікросхемами біля барабана.
Інформація про цей випадок оприлюднена у свіжому звіті рятувальників тварин за період діяльності з 21 до 31 січня.
по темі
У разі, якщо водій таксі відмовляється надавати свої послуги державною мовою, пасажир має право поскаржитись на нього,
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні можуть не відключати світло за графіками в окремі години 11 та 12 лютого
Також дуже багато людей постраждали
Щороку 9 лютого християни відзначають День Іоана Золотоустого – видатного мислителя, проповідника та борця за істинну віру в Христ
Деякі дати місячного календаря вважаються небезпечними і нещасливими