Розвідка Норвегії припускає, що рф стане більш авторитарною й мілітаризованою [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Протягом найближчих років рф може стати ще більш авторитарною й мілітаризованою країною.
Про це повідомляє заступник директор Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум, якого приводить Barron's.
"Російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою. Дороги назад немає", - йдеться у заяві.
Нордрам пояснив, що рф використовуватиме пропаганду для маніпулювання громадською думкою та будуватиме тісніші зв'язки з іншими авторитарними режимами.
"Російські інтереси не сумісні з інтересами Заходу", - додав заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії.
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