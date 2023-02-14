Жителя Донецької області засудили до 5 років тюрьми за підтримку окупації Маріуполя [ Редагувати ]
Мешканець Родинського Донецької області у соціальних мережах підтримував армію рф та окупацію Маріуполя. Його затримали та засудили до 5 років тюрми. Про це повідомляється на сторінці Донецької обласної прокуратури.
У квітні 2022 року мешканець м. Родинське неодноразово розміщував у своєму акаунті в соціальній мережі публікації та відео, у яких визнавався правомірним збройний напад рф на Україну.
У прокуратурі зазначили, що чоловік поширював інформацію про захоплення окупантами міст Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Ізюм із зазначенням, що вони були "звільнені від нацистів".
Чоловіка було засуджено до 5 років тюрми за виправдовування збройної агресії рф проти України, поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які її здійснювали.
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