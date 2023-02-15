У середу, 15 лютого, через обстріл Покровська Донецької області кількість поранених з 2 збільшилась до 12 людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Під завалами можуть ще знаходитись люди.

Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних мешканців.

Одного пораненого через надважкі травми санавіацією відправлено до Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні.

Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.