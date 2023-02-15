Обстріл Покровська: кількість поранених збільшилась, під завалами можуть бути люди [ Редагувати ]
У середу, 15 лютого, через обстріл Покровська Донецької області кількість поранених з 2 збільшилась до 12 людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Під завалами можуть ще знаходитись люди.
Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних мешканців.
Одного пораненого через надважкі травми санавіацією відправлено до Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні.
Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди.
За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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