Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на пятницю, 3 лютого, на рівні 40,17. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Перевищення позначки 40 гривень за євро зафіксовано вперше в історії країн. Причина - в Україні офіційний курс долара до гривні фіксований, а курс євро до гривні залежить від курсу долара до євро, пояснюють фінансові аналітики.

На світовому ринку курс євро до долара з січня зріс з 1,05 до майже 1,1. Курсова зміна Нацбанку відображає саме цю тенденцію. У нас фіксований курс долара, але рухається курс євро.

На чорному готівковому ринку курс євро 2 лютого підіймався до 43,84 грн/євро, а надвечір відкотився до 43,77 грн/євро. У банківських обмінниках європейська валюта коштує для населення у широкому діапазоні - 43,40-44,50 грн/євро.

Максимальний цінник сягає 46,0 грн/євро і його тримає одеський банк "Південний". Державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" продають валюту ЄС по 43,50 грн/€ та 43,80 грн/€, відповідно. Готівковий курс викупу у банків знаходиться в діапазоні 41,35-43,50 грн/євро.

Середній картковий курс євро на продаж зараз перебуває в середньому в межах 40,60-41,94 грн. Державні Приватбанк та Ощадбанк тримають ціни на 41,84 грн/€ та 40,90 грн/€, відповідно. Курс продажу застосовується за гривневими картками, коли люди оплачують покупки у євровалюті.

Офіційний курс гривні до іноземних валют

З 24 лютого 2022 року - початку російського вторгнення - Нацбанк зафіксував курс гривні до долара (29,25 грн) та євро (33,17 грн). З 23 березня регулятор встановив курс євро в залежність від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку.

21 липня НБУ девальвував гривню на 25%, до 36,56 за долар, аналогічно подорожчав і євро. З того часу офіційний курс не змінювався. Водночас середній курс долара та євро в обмінниках у жовтні перевищував позначку 40 гривень.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро