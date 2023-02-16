"Атака безпілотників": у Севастополі працює ППО [ Редагувати ]
У четвер, 16 лютого, російська окупаційна "влада" тимчасово окупованого Севастополя заявила про "атаку безпілотників" і роботу ППО. Про це повідомляє гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
Ситуація наразі: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку.
Також на тлі інформації про "атаку дронів" окупанти зупинили рух пасажирських катерів та порома. У зв'язку із цим на зупинках міста утворилися величезні черги.
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