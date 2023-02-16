Особливо художника цікавить один з кримських маяків

Художник Рамін з французького міста Брест створив роботу, присвячену героїчній обороні та визволенню острова Зміїний. Переніс на картину навіть частину легендарної відповіді українських прикордонників російським агресорам. Свій витвір планує продати та передати кошти в Україну. Роботу художника бачила наша кореспондентка - Марія Тарасова.

Це - український прапор, який накриває російський.

Рамін - антрополог за фахом та художник за покликанням, показує своїй гості - одеситці Тетяні картину, яку присвятив Україні. Це знайомство - випадковість. Тетяну та її подругу з Дніпра Ольгу зацікавила яскрава майстерня на одній з вулиць французького міста Брест. Коли власник дізнався, звідки гості - одразу показав свою роботу.

Тетяна Семенюк, переселенка з Одеси:

Ця картина присвячена подіям на острові Зміїний, і відомій на весь світ фразі: куди слід піти російському флоту і російській федерації взагалі.

Завдяки зусиллям українських військових над Зміїним знову майорить український прапор. Але ворог продовжує обстрілювати острів у Чорному морі. Про історію героїчної оборони Зміїного французький художник Рамін прочитав навесні та одразу взявся за пензля.

Рамін, художник:

Коли розпочалася війна, я почув цю історію, пов'язану з островом Зміїний. Це маяк і солдати, які його захищали, сказали росіянам йдіть...

Щоб правильно написати хоча б частину відповіді українського прикордонника ворогу, художник звернувся за порадою до друзів.

Рамін, художник:

Я подзвонив своєму другові з Вірменії, він знає російську. І він розповів як мені правильно це написати. Я хочу продати картину, щоб зібрати гроші для України. Але ніхто не купує. Здається, все через цей напис.

Проте художник сподівається: знайдуться поціновувачі, яких нецензурний напис не злякає. І тоді кошти від продажу підуть на підтримку українців. Рамін - виходець з Ірану. Хоча й живе у Франції останні 40 років, відчуває певну відповідальність за дії своєї Батьківщини.

Тетяна Семенюк, переселенка з Одеси:

Він співчуває Україні, у всій цій ситуації, що Іран виступив на боці росії. Йому це дуже неприємно. Звичайно, Рамін підтримує нас, українців.

А ще Рамін, який давно вивчає історію маяків і малює їх, мріє приїхати до України.

Рамін, художник:

Маяки - моя головна тема, моїх робіт. Я люблю це. У вас в Україні багато особливих маяків. Не знаю, в якому вони стані зараз, але я читав про них.

Особливо художника цікавить один з кримських маяків. Рамін сподівається, що той вціліє під час визволення півострова, і після перемоги України вдасться його намалювати.