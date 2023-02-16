У Молдові після нічної ракетної атаки рашистів по Україні знайшли фрагмент ракети. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови.

Патрульні прикордонної поліції виявили в районі сектору прикордонної поліції Ларга (Бричанський район) залишки ракети від авіаударів Росії по Україні.

Зона падіння залишків ракети перебуває під охороною, на місце прямують сапери та правоохоронці.

Це четвертий випадок, коли залишки ракет від обстрілу України падають на територію Молдови.

Нагадаємо, 14 лютого Молдова на деякий час закрила повітряний простір для забезпечення безпеки громадян після виявлення на півночі країни невідомого літального апарату, схожого на метеозонд.