Ракета, яка впала в Молдові

Одна з випущених по Україні російських ракет впала в Молдові поблизу міста Бричани на півночі країни. Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Опубліковано фотографії фрагмента ракети.

Офіційно цю інформацію у Міноборони Молдови поки не коментували. На карті - місце падіння ракети.

Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.