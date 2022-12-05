Російська ракета впала в Молдові (фото) [ Редагувати ]
Одна з випущених по Україні російських ракет впала в Молдові поблизу міста Бричани на півночі країни. Про це повідомляють молдавські ЗМІ.
Опубліковано фотографії фрагмента ракети.
Офіційно цю інформацію у Міноборони Молдови поки не коментували. На карті - місце падіння ракети.
Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.
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