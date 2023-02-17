У росії знову змінили командувача Центрального округу [ Редагувати ]
У росії знову змінили командувача Центрального військового округу. Посаду зайняв генерал-лейтенант російської армії Андрій Мордвічев.
Про це повідомляють росЗМІ.
Раніше посаду командувача обіймав генерал-полковник Олександр Лапін. Він також командував угрупуванням окупантів "Центр" в Україні. На початку січня Лапіна призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ.
Чутки про призначення Андрія Мордвічева командувачем Центрального військового округу ходили давно. Тепер відповідний запис з'явився у російській базі "Спарк".
Мордвічев був одним з командувачів, який керував штурмом Маріуполя. У боях він отримав поранення, а наприкінці березня у росії навіть повідомляли про його загибель.
Фейк про смерть Мордвічева спростував голова Чечні Рамзан Кадиров. Він опублікував відео з російським генералом. На кадрах Кадиров і Мордвічев обіймаються, а голова Чечні називає окупанта "найкращим командувачем".
Варто зазначити, що між Кадировим та колишнім командувачем Центральним військовим округом Лапіним був конфлікт. Глава Чечні критикував військового, називав "бездарем" та заявляв, що той "відсиджується в Луганську".
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