Іспанія першою з країн Європи ввела оплачувану "менструальну відпустку". Парламент Іспанії затвердив відповідні поправки до закону про сексуальне та репродуктивне здоров'я 16 лютого, повідомляється на його сайті.

На підтримку ініціативи проголосували 185 парламентарів, проти 156, ще троє були відсутні. Парламент заявив, що поправки спрямовані на "внесення необхідних змін, щоб гарантувати ефективне дотримання сексуальних та репродуктивних прав жінок".

Крім того, неповнолітнім дівчатам 16 та 17 років дозволено робити аборти без згоди батьків, а в школах та виправних установах дівчатам безкоштовно видаватимуть протизаплідні засоби та засоби жіночої гігієни.

Також ухвалений документ дозволяє з 16 років змінювати дані про статеву приналежність без будь-яких запитів.

Аборт був декриміналізований в Іспанії в 1985 році, а потім легалізований у 2010-му, однак його роблять не всі державні клініки, оскільки деякі лікарі відмовляються "з міркувань совісті", пише портал Infobae.

Брати відпустку через хворобливу менструацію також можна в Японії, Індонезії та Замбії.