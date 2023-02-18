Кабмін оновив перелік небезпечних областей: які території у списку [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Україні затвердили зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих рф, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснювалися виплати у розмірі 2 тисячі грн для дорослих та 3 тисячі - для дітей та осіб з інвалідністю й які продовжать автоматично.
Про це інформує Мінреінтеграції.
Як наголошується, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в:
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Чернігівській областях.
Зазначається, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окуповані країною-агресором, а також на яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.
по темі
Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, однак боротьба України захищає країну від безпосередньої загрози
Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Він має відбутись 11-12 липня 2023 року
кремль, швидше за все, приєднає до себе елементи білоруської оборонно-промислової бази
Українські пілоти майже кожен день проводять польоти на літаках Міг-29
У п'ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння