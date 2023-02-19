У Києві не відключатимуть світло 20 лютого: який є нюанс [ Редагувати ]
У понеділок, 20 лютого, у Києві не планують відновлювати застосування відключень електроенергії. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.
"Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії у столиці. Це дозволяє не вимикати світло у Києві.
При цьому в КМВА попередили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в окремих енерговузлах можливі відключення світла згідно з графіком.
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