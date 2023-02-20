Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський у День Героїв Небесної сотні вшанував пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.
"Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності, - Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку та професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей", - зазначив президент.
Він додав: "Захищаючи Україну зараз, ми памʼятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила. Самостійна, вільна і сильна Україна, європейська і демократична, незалежна і цілісна. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну й українців! Вічна шана Героям Небесної Сотні!".
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