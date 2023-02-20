Результати сьогоднішньої зустрічі матимуть відображення на полі бою - Зеленський (відео) [ Редагувати ]
Результати сьогоднішньої зустрічі у Києві матимуть відображення на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, глава Білого дому цілого в ході візиту до України оголосив про виділення нового пакету військової допомоги на суму $500 млн. За даними Reuters, у До нього увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.
Глави країн обговорили постачання зброї більшої дальності та озброєнь, яких наразі Україна не має. Зеленський заявив, що вони з Байденом говорили про "далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".
У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, оскільки війна триває вже майже рік.
Також до Києва приїхав радник Байдена із нацбезпеки Джон Салліван.
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Більше того, військове відомство США просить у Конгресу дозволити силам спецоперацій допомагати українцям у проведенні місій.
Там і засоби протиповітряної оборони, і, як очікувалося, новий тип зброї: високоточні бомби малого діаметру (GLSDB), дальністю до 150 кілометрів.
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