Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не починала війну з росією, але повинна її завершити. За його словами, справедливість буде тоді, коли українські танки будуть їздити на Красній площі в москві. Про це він заявив він в інтерв’ю британському виданню The Sun.

Як цитує газета слова Секретаря РНБО, Україна обіцяє припинити війну з росією, поставивши свої танки на Красній площі в москві.

Наші танки будуть на Красній площі і це буде справедливість. Не ми почали цю війну. Ми їх сюди не кликали. Вони (окупанти – ред.) вторглися на нашу територію, вбили наших жінок, наших дітей, людей похилого віку. Якщо ми не дамо їм належної відповіді, це лише питання часу, коли вони вторгнуться в іншу країну.

Секретар РНБО наголосив, що військові цілі Києва полягають у вигнанні російських військ з української землі, як це визначено її кордонами 1991 року. За словами Данілова, росії судилося самознищитись, а диктатор володимир путін увійде в історію, як людина, яка знищила росію.

Окрім цього, Данілов наголошує, що путін є "двійником Гітлера", який, "швидше за все, помре в бункері, як нацистський лідер, який покінчив життя самогубством, коли союзники наблизилися до Берліна".

Секретар РНБО зазначає, що розпад росії є неминучим, але Захід цього не розуміє.

На наступні 12 місяців мене найбільше хвилює те, що Захід не розуміє, що росія буде роздроблена. Це неминуче. Це як виверження вулкана. Цей процес уже почався, і його неможливо зупинити.

Данілов також стверджує, що росія планує розділити Україну, як Північна та Південна Корея, щоб створити ілюзію перемоги, але їй цього не вдастсься зробити.