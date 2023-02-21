Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків під час переговорів із президентом США Байденом, який наразі перебуває з візитом у Польщі.

Про це він сказав в ефірі Польського радіо.