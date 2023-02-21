Переговори з Байденом: Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків [ Редагувати ]
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків під час переговорів із президентом США Байденом, який наразі перебуває з візитом у Польщі.
Про це він сказав в ефірі Польського радіо.
Ми обговорюємо і говоритимемо про це сьогодні з президентом США, зокрема, під час саміту "Бухарестської дев'ятки". Будемо говорити про те, як має виглядати подальша військова підтримка.
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