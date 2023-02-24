У пʼятницю, 24 лютого, Олексій Арестович опублікував перше відеозвернення, яке він записав в Офісі президента у день початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Це відео він не виклав, бо через хвилину йому сказали, що будуть проводити брифінг.