У понеділок, 27 лютого, біля Чернігова буде припинено рух понтонною переправою через підйом води у річці Десна. Про це повідомляє Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.

У зв'язку з різким та швидким підйомом води у річці Десна, рух понтонною переправою біля Чернігова з 27 лютого буде припинено.

Водіїв, які збирались рухатися в цьому напрямку закликали, врахувати зміни при плануванні поїздок.

Альтернативні маршрути руху регіонального дорогою Р-69 з Чернігова до Києва:

Чернігів - Остер - Козелець - Київ;

Чернігів - Вишгород - Київ.

Аналогічно у зворотному напрямку.

Коли буде відновлений рух поки не відомо.