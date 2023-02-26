Під Черніговом перекриють рух переправою через Десну [ Редагувати ]
У понеділок, 27 лютого, біля Чернігова буде припинено рух понтонною переправою через підйом води у річці Десна. Про це повідомляє Службу автомобільних доріг у Чернігівській області.
У зв'язку з різким та швидким підйомом води у річці Десна, рух понтонною переправою біля Чернігова з 27 лютого буде припинено.
Водіїв, які збирались рухатися в цьому напрямку закликали, врахувати зміни при плануванні поїздок.
Альтернативні маршрути руху регіонального дорогою Р-69 з Чернігова до Києва:
- Чернігів - Остер - Козелець - Київ;
- Чернігів - Вишгород - Київ.
Аналогічно у зворотному напрямку.
Коли буде відновлений рух поки не відомо.
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