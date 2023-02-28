Художник-мультиплікатор і сценарист Барні Маттінсон, який працював над такими мультфільмами, як "Мулан" (1998), "Красуня і чудовисько" (1993) та "Горбун з Нотр-Дама" (1996), помер у віці 87 років. Про це повідомив Deadline.

Маттінсон був співробітником компанії The Walt Disney, який пропрацював найдовше в історії студії. У 6 років він побачив мультфільм "Піноккіо" і вже тоді вирішив, що хоче працювати у цій сфері.

На рахунку сценариста більше десяти робіт, у тому числі він працював над такими творами The Walt Disney, як "Лис і мисливський пес" (1981), "Сто один далматинець" (1991), , "Аладдін" (1992), "Король Лев" (1994), "Леді та Блудько" (1995), "Покахонтас" (1995), "Горбун з Нотр Дама" (1996), "Мулан" (1998), "Тарзан" (1999).