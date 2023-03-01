У середу, 1 березня, Кабінет міністрів України переніс термін формування реєстру олігархів. Про це свідчить розпорядження уряду №177.

Розробкою документа займатимуться Рада нацбезпеки та оборони та Міністерство юстиції.

Таким чином замість квітня 2022 року затвердження положення про реєстр олігархів, порядок формування та ведення реєстру має відбутися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії".

Зміни будуть внесені до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

За формування реєстру олігархів відповідальні РНБО та Мін'юст України.

Також зазначимо, що Кабмін ухвалив новий термін розробки законопроєкту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики. Термін відклали з грудня 2022 року на грудень 2023 року.