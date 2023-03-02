На Харківщині через вибух на міні загинули четверо чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці.

Трагедія сталася 1 березня, повідомляє поліція. Автомобіль "ВАЗ 2121" під керуванням 39-річного мешканця міста Ізюм рухався лісною дорогою та наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині на мінах підірвалися троє людей.