На Харківщині ворожа міна забрала життя чотирьох людей [ Редагувати ]
На Харківщині через вибух на міні загинули четверо чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці.
Трагедія сталася 1 березня, повідомляє поліція. Автомобіль "ВАЗ 2121" під керуванням 39-річного мешканця міста Ізюм рухався лісною дорогою та наїхав на невідомий вибуховий пристрій.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині на мінах підірвалися троє людей.
по темі
У четвер, 2 березня, у Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію
У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли сім громад у Сумській області та пошкодили приватні будинки
У суботу вдень у Бєлгородській області рф прогриміли потужні вибухи
Люди неабияк переймаються, що на роковини від початку повномасштабної війни ворог зможе знову спробувати піти в наступ. Та попри побоювання, хати свої кидати не збираються, навпаки, почали ремонтувати розбиті домівки. Кажуть, вірять та сподіваються на ЗСУ.
У неділю увечері, 19 лютого, мешканці Херсона почули вибухи